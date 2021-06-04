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PKK sempatizanı Deniz Naki hakim karşısında!

Amed Sportif Faaliyetler'de futbol oynadığı dönemde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Türkiye'de futboldan men edilen ve yaklaşık bir senedir Almanya'da gözaltında olan PKK sempatizanı Deniz Naki, hakim karşısına çıktı. Hakkında uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, şantaj gibi suçlamalardan dava açılan Naki'nin, PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 19:10
PKK sempatizanı Deniz Naki hakim karşısında!

Aachen Bölge Mahkemesinde bugün üç sanıkla birlikte yargılanmaya başlanan Naki'ye yöneltilen suçlamalar arasında "organize suç çetesi kurup yönetmek, şantaj, haraç, uyuşturucu kaçakçılığı" gibi suçlar yer alıyor.

PKK'YA FİNANSMAN SAĞLADI! 

Daha önce Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) forma giyen eski futbolcu Naki'nin ayrıca terör örgütü PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor.

Başsavcı Jutta Breuer'in yönelttiği suçlamalar arasında ayrıca "soygun amaçlı ağır şantaj, ağır yaralama, yalan ifade vermeye azmettirme, yargılamayı engellemeye çalışma, ruhsatsız silah bulundurma ve kundaklama" yer aldı.

Naki'nin yanı sıra diğer sanıklara, Almanya'da kazanç sağlamak amaçlı bir organize suç çetesi için faaliyet yürütmek, şantaj, uyuşturucu ticareti, adam yaralama gibi suçlamalar yöneltildi.

Savcının, Eylül 2017'de suç örgütü kurup yönetmekle suçladığı Naki ve PKK ile ilişkisi bulunan Hüseyin Ö.'nün yargılanmasının sonunda uzun süreli hapis cezası alması bekleniyor.

DENİZ NAKİ KİMDİR? 

Almanya doğumlu Deniz Naki, Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

Deniz Naki, Türkiye'de 3 yıl önce "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu da 2018'de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Deniz Naki'ye verilen ömür boyu men cezasını onamıştı.

Almanya

 
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