İkinci Baro binasına Şehit Savcı Kiraz'ın posteri asıldı!

İstanbul 2 Nolu Barosu'nun Üsküdar Altunizade'deki merkez yerleşkesi hizmete girdi. Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde kurulan İstanbul 2 No'lu Barosu'nun merkez yerleşkesinde düzenlenen açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı.







Baro binasına, DHKP-C'li teröristler tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın posteri asıldı.







DHKP-C'Lİ AVUKATIN POSTERİNİ ASMIŞLARDI!



Çoklu baro yönetmeliğinin henüz yürürlüğe girmediği dönemde, DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde girdiği ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik'in posteri İstanbul Barosu'nun dışına asılmıştı.