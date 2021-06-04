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Hızlı Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi! Ünlüler Hangi Diyeti Yapıyor?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte kilo büyük bir problem halinde geldi! Ünlülerin yaptığı diyet programı ortaya çıktı! Bu diyet programı ile bir haftada 5 kilo…

KADIN / 4 Haziran 2021 Cuma 15:32
Hızlı Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi! Ünlüler Hangi Diyeti Yapıyor?

Tatil süreci başlarken pek çok isim şok diyetlere girerek zayıflıyor. Metabolizmayı hızlandıran ve hızlı yağ yakımını sağlayan şok diyetler kısa süre içerisinde maksimum kiloyu vermeyi amaçlar. Şok diyet programı denildiğinde akıllara sağlıksız diyetler gelse de her şok diyet sağlıksızdır anlayışı oldukça yanlıştır. Hızlı kilo verdiren diyet listesi arayışı içerisinde olanlar yılın belirli dönemlerinde şok diyet yaparak zayıflayabilir.


1 Haftada 5 Kilo Veriden Diyet Listesi! Ünlülerin Diyet Listesi


Çok hızlı zayıflamak için ne yapmalı? Sorusunu soranlar ünlülerin yaptığı şok diyet ile istediği kiloya düşebilir. Hızlı kilo vermek isteyenlerin gözdesi olacak bu diyet programını tüm ünlüler uyguluyor. Özellikle yaz sezonuna girerken yapılması önerilen bu diyet ile 1 haftada 5 kilo vermek mümkün! Evde hızlı kilo verme arayışı içerisinde olanlar için önerilen bu diyeti her yaş grubundan insan uygulayabilir. Diyeti uygularken uzun süreli aç kalmamaya dikkat etmek önemlidir.


KAHVALTI: (08.00-09.00)

•1 Dilim kepekli ekmek
•3 adet zeytin
•Yarım domates
•Maydonoz (Sınırsız)
•2 adet kuru kayısı ya da 1 adet ceviz


ARA ÖĞÜN: (10.30-11.30)

•1 Fincan yeşil çay ya da 1 fincan sade Türk kahvesi


AKŞAM YEMEĞİ: (18.00-19.00)

•1 Dilim tam tahıllı ekmek
•3-4 adet köfte
•Bol yeşillikli salata
•1 bardak kefir
SON ÖĞÜN (20.00-20.30)
•1 Fincan tarçınlı çay
•1 adet grissini

Hızlı kilo vermek istiyorum diyenler için ideal olan bu şok diyet listesini isteyen herkes uygulayabilir.


Kilo Vermek Kaç Kalori Alınmalı?



Hızlı kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta kaloridir. Kalori temel anlamda kişinin ideal kilosuna ulaşması için alması gereken besin değeridir. Kilo vermek istiyorum ancak kilo alıyorum diyenlerin kalori miktarına dikkat etmesi gerekir. Genelde uzun süren diyet programlarını uygulamak istemeyen kişiler aldığı kalori miktarına dikkat ederek hızlı kilo verme süreci gerçekleştirebilir.

Kişiler hızlı kilo verme döneminde normalde aldıkları kalori miktarından daha az kalori almalıdır. Kalori hesaplama uygulamaları günlük ihtiyacınız olan kaloriyi hesaplamanızı sağlar. Yalnızca kilo vermek isteyenler değil kilo almak isteyenler de kalori hesabı yapabilir.
Kilo vermek için alınması gereken kalori miktarı ise kişiden kişiye değişir. Boy, kilo, sağlık durumu kişinin alması gereken kalori miktarını etkiler.


Kilo vermek için kaç kalori alınmalı?


Kilo Vermek İçin Ne Yapılır?


Kilo vermek isteyenlerin mutlaka dikkat etmesi gereken pek çok nokta var. Sağlıklı kilo vermek için ne yapmalıyız? Sorusunu soran kişiler aldığı kalori miktarına dikkat etmelidir. Hareketsizlik, aşırı beslenme, yetersiz beslenme, uyku düzeni gibi pek çok faktör kilo vermeye engel olur. Neden kilo veremiyorum? Düşüncesi içerisinde olan kişilerin bu faktörlere dikkat etmesi gerekir.

Zayıflamak için ne yapmalıyız? Diyenlerin dikkat etmesi gereken maddeler;

•Düşük kalori alınmamalıdır.
•Yağ alımına dikkat edilmelidir.
•Geç saatlerde yenilen yemek kilo olarak dönüş yapar.
•Kilo vermek için en uygun antrenman programı yapılmalıdır.
•Hızlı kilo vermek isteyenler şok diyet programı uygulayabilir.
•Hızlı kilo verme yöntemleri tercih edilebilir.
•Su tüketimine dikkat edilmelidir.
•Alınan kalori miktarı kalori hesaplama uygulamaları ile hesaplanmalıdır.


Ünlülerin uyguladığı diyet listesi ile hızlı kilo vermek mümkün. 1 haftada 5 kilo vermek istiyorum diyenler tatile sayılı günler kala bu diyet listesini uygulayabilir. Hızlı kilo vermenin en kolay yolu olan ünlülerin diyet listesi istediğiniz forma ulaşmanızı sağlar.


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