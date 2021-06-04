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CHP'li Tibet Özer'den görülmemiş rezalet: ‘Mekan benim’ deyip mesafesiz parti verdi

CHP'li Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer görülmemiş bir rezalete imza attı. Özer, pandemi nedeniyle saat 22.00'de kapalı olması gereken kendine ait mekanda, arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi verdi. Partiye spor yorumcusu Sinan Engin ile bazı futbolcuların yanı sıra birçok sanatçı ve kalabalık bir davetli kitlesi katıldı. CHP'li Başkan Yardımcısı Tibet Özer'e ait mekana baskın düzenleyen ekipler, partiye müdahale etti.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 13:11
CHP'li Tibet Özer'den görülmemiş rezalet: ‘Mekan benim’ deyip mesafesiz parti verdi

Aydın'da Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer görülmemiş bir rezalete imza attı. Özer, pandemi nedeniyle saat 22.00'de kapalı olması gereken kendine ait mekanda, arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi verdi.

Partiye spor yorumcusu Sinan Engin ile bazı futbolcuların yanı sıra birçok sanatçı ve kalabalık bir davetli kitlesi katıldı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN
DİP dibe masalarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken davetlilerin çoğunun maske takmadığı görüldü. Partide zenne ile birlikte uygunsuz kıyafetlerle kadınların yaptığı revü şovu rezaleti, davetliler tarafından sosyal medyadan canlı olarak paylaşıldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından polis ekipleri mekana baskın yaptı. CHP'li Başkan Yardımcısı Tibet Özer'e ait mekana baskın düzenleyen ekipler, partiye müdahale etti

30 KİŞİYE 103 BİN LİRA CEZA
Yeni Asır'ın haberine göre, karşılarında polisi gören davetliler ceza yememek için mekanın mutfağına ve tuvaletlerine saklandı. Kimi davetliler ise mekanın yanında bulunan yamaca tırmanmaya çalışsa da ceza yemekten kurtulamadı

Rezaletin ardından ekipler, pandemi kurallarını ihlalden 30 kişiye toplam 103 bin 500 lira ceza uygularken partiyi düzenleyen Tibet Özer'in mekanı hakkında da tutanak tutuldu. Vatandaşlar, yaşanan rezalete sosyal medyadan tepki gösterdi.

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