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Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii açılışında önemli açıklamalar!

Zonguldak'ın çehresini değiştirecek dev projelerden biri daha hizmete giriyor. Temeli 2019 yılında atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından ibadete açılıyor. Erdoğan, Uzun Mehmet Camii ile birlikte Zonguldak'a 22 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan da kazandırılıyor.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 13:07
Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii açılışında önemli açıklamalar!

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılıyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ayrıntılar geliyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

ÖZEL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik'te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa'da dokundu.

Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı. Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.

 
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