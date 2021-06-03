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Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine dava! 'Dini değerleri alenen aşağıladılar'

Ayasofya'nın açılışını felaket olarak gösteren Sözcü gazetesinin manşeti ile ilgili dava açıldı. Gazete avukatları haberde editöryal hata olduğunu savunurken, savcılık "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunun oluştuğunu ve haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu öne sürdü. Savcılık, gazetenin sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ile sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili konumundaki Metin Sarıkınacı hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 09:31
Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine dava! 'Dini değerleri alenen aşağıladılar'

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yahya Fatih Özcan tarafından hazırlanan iddianameye göre, Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan haberle ilgili Cumhuriyet Savcılığına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bazı vatandaşlar tarafından şikayetler yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Basın Kanununa göre, gazetenin sorumlu müdürü Süleyman Hilmi Ak ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili Metin Sarıkınacı hakkında soruşturma yürütüldü.

Gazete avukatının savcılığa verdiği yazılı savunmada soruşturma konusu olan haberin basın özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı, yayımlanan haberde Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının bir felaket olarak değerlendirme kastı bulunmadığı, editöryal hata nedeniyle haberin başlık ve içeriğinin uyumsuz olduğu savunuldu.



AŞAĞILAYICI NİTELİKTE

Savcılığın hazırladığı iddianamede ise haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi. İddianamede, "İslam dinine inananlar için kutsal sayılan ve dini değere sahip olan Ayasofya Camii açılışının 2020 yılı içerisinde yaşanan felaketlerden birisi olarak gösterildiği, haber içeriğinde yer alan söylemlerin dini değeri bulunan Ayasofya Camisi'nin açılışını tahkir edici nitelikte olduğu" vurgulandı.

Savcılık, gazete yetkilileri Süleyman Hilmi Ak ve Metin Sarıkınacı hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Savcılığın iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sözcü gazetesinde "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığıyla 1 Ocak'ta yayınlanan manşet haberde, Ayasofya'nın açılması da geçen yılın felaketleri arasında gösterilmişti. Haberde, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadesi kullanılmıştı.

 
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