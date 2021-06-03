USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı!

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. İlk incelemelerde kemiklerin, bölgede 10 bin yıl öncesinde yaşayan insanlara ait olabileceği değerlendirildi. Öte yandan arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor..

Dünya / 3 Haziran 2021 Perşembe 19:53
Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı!

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, iddialar ve verdikleri röportajlarla sık sık haber olmalarının aksine bu kez Santa Barbara'daki evlerinin yakınında çıkan kalıntılarla gündemde.

Çiftin geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek aldıkları evin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. Daily Mail'in haberine göre; Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği belirtildi.

Kemiklerin genç bir çifte ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınlarında inceleme başlatıldı! 10 bin yıllık insan kalıntıları
İkilinin 18 bin metrekarelik evinin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor. 2003 yılında inşa edilen malikanede tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni de yer alıyor.

Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor.

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement