PKK oğlunu dağa kaçırmıştı! Necibe anneden 5 TL’yle vicdan dersi

PKK tarafından çocukları kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır'daki HDP il başkanlığı önünde başlayan evlat nöbeti dalga dalga diğer illere de yayıldı. Şırnak, Van, Hakkâri ve Muş'ta başlatılan evlat nöbetleri devam ediyor.



Hakkari'deki eyleme PKK'nın şehit ettiği oğlu Sami'nin fotoğrafı ve 5 TL'nin bulunduğu çerçeveyle katılması dikkatleri çeken Necibe Çiftçi'nin öyküsü yürekleri dağlayan cinsten



Necibe anne, çerçevedeki 5 TL'nin 16 yaşındayken dağa kaçırılan küçük oğlu Roşat'ı kurtarmak amacıyla mücadele ederken katledilen oğlu Sami'nin cebinden çıktığını söyledi. Açıklama yapan anne 'Hastanede bize oğlumun cesedi ile birlikte cebinden çıkan 5 TL teslim edildi.







Ben de 4 yıldır sakladığım bu parayı oğlumun fotoğrafının yanına koydum. Aile olarak oğlumu kurtarmak amacıyla çok mücadele ettik. Bu mücadelede oğlum Sami onlara karşı dik durdu, kardeşini kurtarmak istedi.



PKK'ya destek vermediği için 4 yıl önce çocukları ve eşinin yanında önce Şemdinli Çalca Köyü Güvenli Mezrası'ndaki evinden alınarak şehit edildi. Başlatılan evlat nöbetine 5 TL'nin bulunduğu oğlumun fotoğrafı ile HDP önünde mücadelemi sürdürüyorum' dedi.



Anne Necibe Çiftçi geçen yıl Diyarbakır'daki evlat nöbetine giderek oradaki annelere destek vermişti. Hakkari'deki HDP İl Başkanlığı binası önünde 12 aile evlat nöbeti tutuyor.







'BU EYLEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'



Annesi Necibe Çiftçi ile birlikte kardeşleri için HDP önünde eylem yapan Tavuz Eren ise, 'Kardeşim PKK tarafından zorla kaçırıldı, bir kardeşim ise şehit edildi. Kardeşimin cebinden 5 TL çıktı. O para kardeşim Sami'den geriye kalan bir acı hatıradır.



O parayı fotoğrafının yanına koyarak HDP'ye, PKK'ya vicdani bir mesaj veriyoruz. PKK terörünü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz' dedi.