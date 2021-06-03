Mete Yarar'dan 'Atatürk'e Hakaret' açıklaması! 'Atatürk'ü soykırımcı olarak gösterenlere de karşı çıkın'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir canlı yayında Ayasofya imamının Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları ile ilgili konuştu. Yarar, imamı eleştirenler için "Atatürk'ü soykırımcı olarak gösterenlere de karşı çıkın" dedi.



Mete Yarar, Atatürk'ü korumanın bir partinin görevi değil herkesin görevini olduğunu söyleyerek, Atatürk'ün dersimin adını Tunceli yaptığında bunu kabul etmeyenlere, Atatürk'ü soykırımcı ilan edenlere de karşı çıkmalarını dile getirdi.



Mete Yara " Atatürk'ü korumak parti üzerinden korumak demek değil, dönemsel yaptıklarıyla, ilkeleriyle, felsefeleriyle korumaktır" dedi.



