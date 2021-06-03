Kirazın kilosu 80 lira diyerek ajitasyon yapan Berna Laçin'e cevap takipçilerinden geldi: Kilosu 390 lira olan baklavanın yanındaki dükkandan mı aldın?

Provokatif paylaşımları ile bilinen oyuncu Berna Laçin yine attığı tweetle gündeme geldi. Kirazın kilosunun 60-80 lira arası olduğunu söyleyen Laçin, çocukların kiraz yiyemediğini söyleyerek ajitasyon yaptı. İstanbul'da halde belirlenen fiyatlara göre birinci kalite kirazın kilosu 30 liraya, ikinci kalite kirazın kilosu ise 10 liraya satılıyor.
Gündeme dair provokatif paylaşımları ve tweetleri ile gündeme gelen Berna Laçin yazdıkları yine bir yanlışa imza attı. Türkiye'deki çocukların kiraz yiyemediğini ifade eden paylaşımıyla kullanıcıların dikkatini ve tepkisini çeken Laçin, kirazın kilosunun 60-80 lira arası satıldığını ifade etti.
TAKİPÇİLERİ YALANLADI
Söz konusu tweete cevap Laçin'in takipçilerinden geldi. İstanbul'da halde kirazın kilosunun birinci kaliteden 30 liraya, ikinci kaliteden ise 10 liraya satıldığını söyleyen Twitter kullanıcıları oyuncuyu yalanladı.