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İYİ Parti'de üye skandalı! Partiden istifa eden başkan deşifre etti: Utanmaz adamlar...

İYİ Parti'de istifa eden partililerin, bilgisi dışında yeniden üye yapıldıkları ortaya çıktı. İYİ Parti Kulu İlçe Eski Başkanı Osman Dinçer, üye oyununu deşifre etti. Dinçer, osyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kendisi ile birlikte partiden istifa eden 450 üyenin kimlik bilgileri habersiz kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını açıkladı.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 13:14
İYİ Parti'de üye skandalı! Partiden istifa eden başkan deşifre etti: Utanmaz adamlar...

Partisinden istifa eden İYİ Parti Kulu İlçe Eski Başkanı Osman Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin ve kendisi ile birlikte istifa eden parti üyelerinin kimlik bilgilerinin habersiz bir şekilde kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını söyledi. Dinçer, 'Sizde şeref yok, utanmaz adamlar' diye isyan etti.

Osman Dinçer, 16 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, 'Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum' açıklaması yapmıştı. Dinçer yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında kendisi ile birlikte partiden istifa eden 450 üyenin kimlik bilgileri habersiz kullanılarak partiye yeniden üye yapıldıklarını açıkladı.



'ŞEREFSİZ, UTANMAZ ADAMLAR'

Bu duruma isyan eden Osman Dinçer, 'Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Eşimin ve benim ile birlikte İYİ Partiden istifa eden arkadaşlarımızı kimlik bilgilerini kullanaraktan habersiz tekrar üye kaydı yapıyorlar. Kulu'da İYİ Partiyi zirveye taşıyorlar. Biraz utanın. Beğenmediğiniz, hakir gördüğünüz insanları üye yapmaya utanmıyor musunuz? diyeceğim ama hani sizde o yüz o karakter. Şeref utanmaz adamlar' dedi.

'KUMPAS ÇEVİRMEYİ, ARKADAN İŞ ÇEVİRMEYİ ÇOK İYİ BİLİRLER'

İYİ Partili eski başkan açıklamalarına şu sözlerle devam etti: 'Tekrar söylüyorum, benim dönemimde İYİ Partiye üye olup benimle beraber istifa edenler yeni gelen kumpasçılar sizin kimlik bilgilerinizi kullanarak sizin haberiniz ve izniniz olmadan üye yapmışlar. Kontrol edip istifa edin. İP'den istifa edenleri bir daha üye yapın alçaklar. Siz millete kumpas kurmayı, arkadan dümen çevirmeyi çok iyi bilirsiniz. Sizi Kulu'da ittifaka bile almayacaklar. Bırakın üye olmayı oğlumu, kızımı, gelinimi üye yapan şerefsizler. Sizler kim üye yapmak kim?' ifadelerini kullandı.

Osman Dinçer, 'İP Kulu İlçe Başkanlığı'nın yapmış olduğu hırsızlık gün ağardıkça ortaya çıkıyor. Yapılan üyeler haksız ve habersiz. Haksız yere YSK hazinesinden para alınacak ve üyelerin haberi yok' açıklamalarında bulundu.

 
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