Fransız yönetiminden sosyal ağları izlemek için özel birim

Fransız yönetimi, sosyal ağlardaki ‘siber zorbalıkla ve tehdit vakalarıyla mücadele’ adı altında sosyal medya kullanıcılarının kimlik bilgilerine ulaşabilmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.



Sosyal medya paylaşımlarına yakın takip



Paris Savcılığı bünyesinde sosyal ağları izleme departmanı kuruldu. Paris savcılığına göre, bu yeni departman, sosyal ağ platformlarıyla iş birliği yapacak.



"Kimlik bilgileriniz hızlıca alabiliyoruz"



Uygulamaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada, şimdiye dek Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gibi şirketlerden "sakıncalı" içerikleri paylaşanların kimlik bilgilerinin kısa sürede alınabildiği belirtildi.



Paris savcısı Rémy Heitz geçen Kasım ayında departman kurulmadan önce AFP'ye verdiği demeçte, "Bizim fikrimiz daha geniş bir alanı kapsamak ve nefret söylemini oluşturan tüm gerçekleri dahil etmek" demişti.