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Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Zonguldak yarın Uzun Mehmet Cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 14:57
Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde kentte heyecana neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yapmak için yarın kente gelecek. 6 bin kişilik kapasitesiyle kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Erdoğan, ardından Filyos Limanı'nın açılışına katılacak.

Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti sırasında vereceğini açıkladığı müjde ise kentte heyecana neden oldu. Erdoğan'ın Filyos Limanı'ndan vermesi beklenen müjde, heyecanla bekleniyor. Erdoğan'ın son olarak ise maske fabrikasının yeni üretim tesisinin açılışına katılması bekleniyor.



UZUN MEHMET CAMİ


Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, 71 metre yüksekliğinde 4 minareden oluşuyor. 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor.

12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Zonguldak'ta 1,5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacağı günü bekliyor.


FİLYOS LİMANI

İnşaatına 2016 yılında başlanılan Filyos Limanı, Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olarak uluslararası ticarette önemli rol alması planlanıyor. Aynı bölgedeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde kurulması planlanan sanayi kuruluşlarına da hizmet edecek limanda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını yönettiği merkez kurdu.


TPAO'nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi'nin lojistik ihtiyaçları karşılanıyor. Karadeniz'den çıkan doğalgaz, 2023 yılında Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılarak halkın hizmetine sunulacak.

DoğalgazCamiiRecep Tayyip Erdoğan

 
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