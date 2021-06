Son 2 gün! İşte adım adım normalleşme... Aşı olmayana kısıtlama yolda mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelenin en etkili yolu olan aşılamanın hızlandırılması için haziran ayında 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıldı.



Kampanyanın ardından günlük ve haftalık aşılama sayıları hızla arttı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Koca, 'Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda' dedi.



Öte yandan Van Valiliği öncülüğünde, aşı ve koronavirüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıya; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı.



Toplantıda konuşan Mehmet Emin Bilmez, Van'ın koronavirüs vaka sayısı, hastane doluluk oranı itibarıyla Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu hatırlattı.



'AŞILAMA ORANI İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'



1 Temmuz itibarıyla yeni bir döneme geçileceğini belirten Vali Bilmez, 'Kısıtlamaların neredeyse tamamının kalktığı, hayatın normale dönmesi için sabırsızlıkla bekleyen esnafımız için yeni bir döneme giriyoruz. Ama maalesef ilimizde aşılama arzuladığımız seviyede değil. 30 büyükşehirde ortalama aşılama oranı yüzde 52 iken, kentimizde yüzde 35 civarındadır. Aşı olması gerekenlerin yüzde 35'i aşı olmuş. Tüm Türkiye'de vaka sayısında ciddi bir azalma yaşanırken, bizde vaka sayısında bir azalma maalesef görememekteyiz.



'81 İL ARASINDA 71'İNCİ SIRADAYIZ'



Günlük 100-120 civarında pozitif vakamız bulunmakta. Hastane doluluk oranımızda koronavirüs için ayrılan bölüm de yüzde 30 civarındadır. Aşılamada ise Türkiye'deki 81 il arasında 71. sıradayız. Oysa aşılamayla ilgili en ciddi hazırlık yapan, bütün devlet hastanelerimizde sabah başlayıp gece saat 24.00'e kadar aşılama yapılmaktadır. Sağlık ocaklarında ise aile hekimlerimiz sabah 08.00'de başlayıp, 17.00'ye kadar aşılama yapıyorlar. Parklarda, bahçelerde, köylerde ise 213 personelimizden oluşan 63 ekibimiz gezici olarak sahada dolaşıyor. Bu ekiplerimiz lokanta lokanta, kafe kafe dolaşıp bu işletmelerde çalışanları aşılamaya çalışıyor.' diye konuştu.



'GEREKLİ HASSASİYETİ GÖREMİYORUZ'



Van olarak aşıda günlük 12 bin rakamını yakalayamadıklarını dile getiren Bilmez, 'Bizim gibi büyüklükteki iller günlük 20 bin civarında aşı yapıyorlar. Aşı stokunda hiçbir problemimiz yok. Ekip sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermemesinden dolayı aşılamada geri kalıyoruz. Bu da vakaların atmasına neden oluyor. Bu da hayatın, ticaretin normalleşmesini geciktiriyor. Bunun için hemşehrilerimizin hem aşı olmasını hem de çevresindeki insanları aşı olmaya götürmelerini hem de teşvik etmelerini talep ediyoruz. Aşı ekibimiz sürekli sahada. İstenilen yere ekiplerimizi gönderebiliriz.



'18'İNİ DOLDURMUŞ HER VATANDAŞIMIZI AŞILAMAMIZ GEREKİYOR'



Son bir yıldır vaka sayısında Türkiye'de nasıl en iyi iller arasında yer aldıysak, aşılamada da en iyi iller arasına bir an önce girmemiz gerekiyor. Bunun için de Vanlı hemşehrilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Ticari hayatımızın bir an önce normalleşmesi için, yeni dönemde okullarımızın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan açılabilmesi için, bizim 18 yaşını doldurmuş her bir vatandaşımızı aşılamamız gerekmektedir.' şeklinde konuştu.



'AŞI OLMAYANLARA KISITLAMALAR UYGULANABİLİR'



Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirler arası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Seyyar aşı stantlarımız kuruldu. İhtiyaç olması halinde de ekiplerimizi her yere gönderiyoruz.



YENİ DÖNEME SON 2 GÜN



İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.



Normal hayata dönüşün üçüncü etabına yönelik merak edilenler 10 maddede derlendi.



1 - Sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat sınırlaması devam edecek mi?



Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlaması sona erecek.



2 - İş yerleri hangi saatlerde çalışacak?



Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.



3 - Eğlence mekanları, sinema salonları, kapalı yüzme havuzları açılacak mı?



Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.



Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak. Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.



4 - Restoran, lokanta, kafe gibi yerlere girişte HES kodu sorulacak mı, oturma düzeni nasıl olacak?



Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen 'ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma' tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.



5 - Kahvehane ve kıraathanelerde oyun oynanabilecek mi, nargile kafeler açık olacak mı?



Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.



6 - Konserler ve festivaller düzenlenebilecek mi?



Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.



7 - Toplu ulaşım araçlarında kapasite sınırlandırılacak mı, ayakta yolcu alınacak mı?



1 Temmuz'dan itibaren şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.



8 - Kamu kurumları hangi saatlerde hizmet verecek?



Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.



9 - Nikah ve düğün törenlerinde hangi kurallar geçerli olacak?



Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.



Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.



Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de 1 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.



10 - Piknik alanlarında hangi tedbirler uygulanacak, mangal yakılabilecek mi?



Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.



SINOVAC DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?



Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsün baskın türü olarak nitelenen Delta varyantı birçok ülkede görülmeye devam ederken, uygulanan aşıların varyant ile mücadeledeki etkinliğine dair araştırmalar hız kazanıyor.



Çin tarafından üretilen aşılar başta Türkiye, Brezilya ve Endonezya olmak üzere birçok ülkede kullanılırken, aşıların uygulandığı ülkelerde Delta varyantına karşı etkinliğine dair soru işaretleri devam ederken bilim insanları konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



'ÇİN AŞILARI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ'



Çinli yetkililer aşılarıyla ilgili Delta varyantı üzerindeki etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermezken Çin'in corona virüs ile mücadelesinde önemli bir rol oynayan epidemiyolog Zhong Nanshan gazetecilere verdiği demeçte aşılarının Delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı.



Nanshani, Guangzhou kentindeki enfeksiyonların analizine dayanan araştırmanın ön sonuçlarında, 'Araştırmacılar, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu buldular' diye konuştu.



SİNOVAC'TAN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI



Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'ın sözcüsü Liu Peicheng ise yaptığı açıklamada, aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçlarda, aşılarının Delta varyantını nötrleştirici etkide üç kat azalma gösterdiğini belirtti.



Peicheng, İki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta'ya karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.