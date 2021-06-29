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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'u destekleyenlere tehdit!

Geçtiğimiz hafta sonu Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılmıştı. Projenin ilk konuşulmaya başlandığı zamandan itibaren tek yaptığı eleştirmek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan bir Kanal İstanbul açıklaması daha geldi. Bu sefer Kılıçdaroğlu skandal bir tehdite imza attı. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'a destek olanların "burnundan fitil fitil getireceğini" dile getirdi.

Siyaset / 29 Haziran 2021 Salı 15:40
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul'u destekleyenlere tehdit!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul açıklamasında bulundu. TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu yine Kanal İstanbul'a yönelik skandal tehditlere imza attı. 

'BU İŞE GİRENLER KENDİLERİNİ UNUTSUN'


'Müteahhitlere, bankalara ve bürokratlara sesleniyorum' diyen Kılıçdaroğlu 'Bu işe giren müteahhit kendisini unutsun. Bankalara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bunun altına imza atan bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU KANAL İSTANBUL İÇİN NE DEMİŞTİ?


Kılıçdaroğlu, daha önce iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkelere mesafe koyacaklarını belirtip şunları söylemişti:

Şunu açık ve net olarak ifade edeyim. İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler. İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Nereye giderlerse gitsinler. Hiçbir ülkenin şirketinin de kalkıp bu projeye gireceğini de düşünmüyorum. Bankaların buna finans kaynağı ayıracağını da düşünmüyorum. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür.

KATAR YALANINI SÜRDÜRDÜ


Kılıçdaroğlu Katar yalanını da konuşmasında devam ettirdi. Kılıçdaroğlu'Siyasi muhataplarımıza çağrımdır. Gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım' demiş. Güzel ama benim Bahçeli'ye bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim şu, üniversite sınavı kaldırıldı. Kötü haber bizim çocuklarımız için değil. ' dedi.

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