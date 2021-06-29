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KADEM, ODA TV hakkında suç duyurusunda bulundu!

ODA TV'nin yalan haberi sonrası KADEM avukatları harekete geçti. KADEM avukatları, sahte silahları gerçek olarak gösteren ODA TV haberi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 15:34
KADEM, ODA TV hakkında suç duyurusunda bulundu!

ODA TV'nin yalan silah haberi sonrası KADEM avukatları, suç duyurusunda bulundu. Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelen avukatlar, haberi yazan Caner Taşpınar ve ODA TV yazı işleri müdürü Can Özçelik hakkında suç dilekçesi iletti. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne giden KADEM avukatları, suç dilekçesinde söz konusu haberi yazan Caner Taşpınar ve ODA TV yazı işleri müdürü Can Özçelik hakkında şikayetçi oldukları belirtti.

NE OLMUŞTU?

ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın; 'Öğrenci yurdundan çıkan silahlar' başlıklı haberinde; 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv'nin ulaştığını' yazmıştı. Haberin ardından ise ODA TV'nin haberinin yalan olduğu, söz konusu silahların TRT adına çekilen ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan dökü drama dizisinde kullanılan plastik oyuncak (emitasyon) siyahlar olduğu öğrenilmişti.

SUÇ DİLEKÇESİ VERİLDİ

KADEM avukatlarının adliyeye gelerek savcılığa ilettiği suç dilekçesinde şüpheliler ODA TV yazarı Caner Taşpınar'ın ve ODA TV yazı işleri müdürü Can Özçelik'in 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.


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