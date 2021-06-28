CHP'den Katar yalanı sonrasında YKS için yeni provokasyon!

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesinde Sözcü Gazetesi tarafından yapılan "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlıklı haberin yalan olduğu ortaya çıktı.







T 24 tarafından yapılan "Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haberde de Sözcü ile aynı yalan dili kullanılarak haber servis edildi.







KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ANINDA DESTEK!



Yalan haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti?" ifadelerini kullanarak hükümeti hedef aldı.







T24'TEN SINAVIN BİTİMİ SONRASI ÖZÜR GELDİ



Haberin gerçek olmadığının anlaşılmasının ve sınavın bitmesinin ardından T24 tarafından bir özür mesajı yayınlandı. Kılıçdaroğlu ise, özür dilemesi yönünde kendisine yöneltilen taleplere sessiz kaldı. CHP yönetimi, söz konusu yalanı bugün yapılan açıklamayla bir adım daha öteye taşıdı.



KATARLILARA YER Mİ AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR?



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yalanlanan "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi verilecek" haberine ilişkin yaptığı açıklamada Öztrak, "YKS soruları duyduğumuza göre zordu. Acaba kontenjanları boş bırakarak Katarlılara yer mi açmaya çalışılıyor?" diye konuştu.



OLAYIN GERÇEĞİ NE?



Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.



ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLER YARARLANACAK



Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



UÇAK VE ORDUEVİ İMKANI VERİLECEK



Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.



Söz konusu anlaşmada yer alan "Gönderen tarafın misafir personeli kendi milli üniformalarını giyme hakkına sahiptir" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.















MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.



"Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde"

