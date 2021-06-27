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CHP'den Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Ayvacık Asos'taki kaçak restoranının açılışına tam kadro katılım!

Her gün ayrı bir skandalla gündeme gelen CHP'nin son bombası da çok konuşulacak cinsten... CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına yapıldığı ortaya çıkan et ve balık restoranının açılışını yaptı. Açılışın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan tepki topladı.

Güncel / 27 Haziran 2021 Pazar 20:44
CHP'den Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Ayvacık Asos'taki kaçak restoranının açılışına tam kadro katılım!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir skandala daha imza attı.

TAM KADRO KAÇAK AÇILIŞ
CHP Parti Meclisi Üyeleri ve milletvekilleri Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmiş ve İnşaat mühürlemesine rağmen mühür kırılarak yapımının tamamladıkları kaçak işletmenin açılışına katıldı.

KAÇAK RESTORAN HALK TV SAHİBİ MAHİROĞLU'NUN ÇIKTI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde açılan kaçak restoranın Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun olduğu öğrenilirken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan açılışı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

KAÇAK AÇILIŞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Tarhan, 'Genel Başkan Yardımcılarımız, PM Üyelerimiz ve milletvekili arkadaşlarımla birlikte Ayvacık Assos'ta Sayın Cafer Mahiroğlu'nun Select Et ve Balık Restaurant'ın açılışını gerçekleştirdik. Bölgeye ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını dileriz.' açıklamasını yaptı.

UTANMADINIZ DA BU NE CESARET?
Kaçak açılışa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan kaçak yapının durdurulmasına ilişkin tutanağı paylaşırken 'Sorsan hak, hukuk, adalet! Bir işiniz de doğru olsun! Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Assos'ta işyeri açıyor. Açılışta kimler yok ki? CHP tam kadro! Ama yer kaçak, yıkılacak! Daha ötesi mühürlenmiş ve mühür sökülmüş. Mühür fekkinden ceza davasına konu! Utanmadınız da bu cesaret ne?' ifadelerini kullandı.

Ak PartiMilletvekiliCumhuriyet Halk PartisiBülent Turan

 
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