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Altın fiyatları ne zaman yükselebilir? Dikkat çeken iddia

Değerli metal altın ile ilgili gelişmeler yatırımcıların takibinde... Peki altın ne zaman yükselişe geçebilir? İşte dikkat çeken iddia...

Ekonomi / 27 Haziran 2021 Pazar 22:16
Altın fiyatları ne zaman yükselebilir? Dikkat çeken iddia

Altını olanlar, altın fiyatları artacak mı? altın fiyatları yükselecek mi? gibi sorularına yanıt ararken Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities'in Küresel Emtia Stratejileri Bölümü Başkanı Bart Melek, altın fiyatları ile ilgili iddiasını açıkladı.

'Son çeyrekte yükseliş başlayabilir' iddiası
Melek, altının ons fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, güvercin FED'in altın ve diğer değerli metaller için oldukça pozitif bir gösterge olduğunu belirtirken altın fiyatlarının yükseliş için son çeyreği bekleyebileceğini iddia etti.

Bart Melek, 1800 dolar seviyesinin değerli metal için kritik olacağını söyleyerek 1775 dolar dolar seviyesinin ise ons altının ilk destek noktası olacağını belirtti.

Milligazete'nin haberine göre; Melek, 'Bizim görüşümüz üçüncü çeyrek için ortalama altın fiyatının 1790 dolar seviyelerinde olacağı. Daha sonra daha iyi fiyatlar görmeye başlayabiliriz. Ons altının direnç noktası 1818 dolar. Bunun ardından 1833 dolar seviyesi geliyor. 1775 dolar ise ilk destek noktası.' iddialarında bulundu.

Kanada

 
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