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Fatih Altaylı'dan aşılama konusunda geri vites! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi

Türkiye'nin aşılama konusunda aldığı yol, kronik muhaliflere bir bir tükürdüğünü yalatıyor. Fatih Portakal ve Canan Kaftancıoğlu'ndan sonra algısına yenik düşen bir diğer isim de Fatih Altaylı oldu. Altaylı, Kovid-19 aşılaması konusunda yaptığı yorumlar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diledi. Altaylı, bugünkü köşe yazısında "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe kat ettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

Güncel / 26 Haziran 2021 Cumartesi 14:29
Fatih Altaylı'dan aşılama konusunda geri vites! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine çamur atma derdindeki HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili yaptığı yorumlar için bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diledi.

'18 YAŞA İNİLMESİ BÜYÜK BAŞARI'

'Sağlık Bakanı Koca'dan özür diliyorum' başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, aşılama konusunda 18 yaşa kadar inilmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

'SAMİMİYETLE ÖZÜR DİLİYORUM'

Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan özür diliyorum. Samimiyetle. Aşılama konusunda çok ciddi bir mesafe katettik. 18 yaşa kadar indik. Bu önemli bir başarı.

FATİH PORTAKAL VE CANAN KAFTANCIOĞLU ALGISINA YENİK DÜŞTÜ

Fatih Portakal, Bakan Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' açıklaması için 'İ-nan-mı-yo-rum' ifadelerini kullanmış ve gülmüştü. Benzer şekilde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'yı 'Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa.' sözleriyle hedef almıştı.

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