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Yüzleri kızarır mı hiç sanmam! Kaftancıoğlu ve Portakal yine rezil oldu!

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın tweeti yeniden gündeme geldi. Portakal Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklaması için "İ-nan-mı-yo-rum" ifadelerini kullanmış ve gülmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Portakal'a 'özür dile' çağrısı yapıldı. Benzer şekilde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bakan Koca'yı "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa." sözleriyle hedef almıştı.

Güncel / 25 Haziran 2021 Cuma 10:02
Yüzleri kızarır mı hiç sanmam! Kaftancıoğlu ve Portakal yine rezil oldu!

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Aşı sırası bugün itibariyle 18 yaş ve üzerine geldi.

Özellikle son günlerde ortalama 1.5 milyon doz aşı yapılırken, aşılamada yaş sınırı da aşağıya çekildi. 65 yaş üstü bireylerle başlanan aşılama süreci kademeli olarak, 25 yaşa kadar düşmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda aşılamada yeni yaş grubuna geçileceğini söyledi.

'18 YAŞINDAN GÜN ALMIŞ OLAN HERKES RANDEVU ALABİLİR OLACAK'

Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak.' ifadelerini kullandı.

'İNANMAYANLAR VARDI CANLARI SAĞOLSUN'

Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların bir bölümünde ise 'Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günlük 1,5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağolsun. Devletimizin ve güçlü sağlık altyapı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin.' ifadelerine yer verdi.

PORTAKAL'IN TWEETİ AKILLARA GELDİ

Koca'nın gelişmeyi açıklamasının ardından Fox TV'nin eski sunucusu Fatih Portakal'ın attığı tweet gündeme geldi.

Algı operasyonlarıyla bilinen Portakal, Koca'nın 8 Mayıs tarihinde yaptığı 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' açıklaması için 'İ-nan-mı-yo-rum' ifadelerini kullanmış ve gülmüştü.

KAFTANCIOĞLU DA MORARDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve 'Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan' iddiasında bulundu.

ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada 'özür dileYİN' çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?

Türkiye'de 25 Haziran itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 45.492.401 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 30.777.603 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14.714.798 oldu.

 
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