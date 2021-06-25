Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun 'asılsız iddialarınızı gelin yüzüme sorun' çağrısı yaptığı Sözcü Oda TV TELE1 davete katılmadı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, aralarında Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu yedi medya kuruluşuna 'Hodri meydan' diyerek dün bir çağrıda bulunmuş, söz konusu medya kuruluşlarını "Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz" ifadeleri ile de bugün düzenleyeceği basın toplantısına davet etmişti. Göksu'nun çağrısı sonrası saat 11:00'de düzenlenen basın toplantısına yedi medya kuruluşundan tek bir muhabirin dahi gelmemesi ise dikkat çekti.