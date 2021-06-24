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PKK / KCK operasyonunda 9 kritik isim gözaltında

PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P. isimli örgüt mensubu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yakalandı. Örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 şüpheli de gözaltına alındı.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 10:47
PKK / KCK operasyonunda 9 kritik isim gözaltında

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Birecik ilçesinde yakalandı. Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine yönelik suikast için gelen terörist ve 9 işbirlikçisinin gösterdiği yerde yapılan aramada adeta cephanelik çıktı.

Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonda, PKK/KCK adına eylem yapmak üzere S.P. isimli teröristin Suriye'den Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.P. isimli örgüt üyesi Birecik İlçesi'nde yakalandı.

İŞTE SON DAKİKA OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 işbirlikçi Birecik, Suruç ve Gaziantep'te gözaltına alındı. Terör örgütü üyelerinin gösterdikleri yerde yapılan aramalarda, 1 M16 Piyade Tüfeği, 2 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 El Bombası, 10 Şarjör, 1 Termal Dürbün ele geçirildi.

MİLLETVEKİLİ VE KARDEŞİNE SUİKAST YAPACAKTI

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Kobani'den illegal yollarla Türkiye'ye gönderilen terör örgütü mensubunun AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine eylem gerçekleştirmek üzere geldiği, bu eylemi gerçekleştirmek üzere milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığı öğrenildi. S.P. isimli terör örgütü üyesinin suikast planını da itiraf ettiği öğrenildi.

Ak Partiİstihbarat Daire BaşkanlığıMilletvekiliSuriyePkk/kck

 
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