Pfizer, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını açıkladı!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.



Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.



Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt İsrail'den geldi.



Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'de aşının bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir araştırmaya imza atıldı.



Son dakika: ABDnin en yetkili kurumu açıkladı... İşte Kovid-19 aşılarının yeni yan etkisiSon dakika: ABD'nin en yetkili kurumu açıkladı... İşte Kovid-19 aşılarının yeni yan etkisi

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, geliştirdikleri Kovid-19 aşısını etkinlik oranını açıkladı.



Alanında ilk olan bu araştırmaya göre, aşı Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili. Aynı habere göre, bu araştırma kapsamında 200 Delta varyantı vakasını içerdi.



Ancak İsrailli resmi makamlar ise bu konuda bir oran vermek için henüz erken olduğunun altını çizdi.



UĞUR ŞAHİN DE ETKİLİ DEMİŞTİ



DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti.



BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.



DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?



Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.



Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.