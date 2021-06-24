USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,35
 

Pfizer, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını açıkladı!

BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Pfizer, aşısının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu açıkladı. Açıklama Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport'tan geldi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 18:48
Pfizer, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkinlik oranını açıkladı!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) şimdi de varyantlar ile gündemde.

Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.

Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?' Bu soruya yanıt İsrail'den geldi.

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'de aşının bu varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seren bir araştırmaya imza atıldı.

Son dakika: ABDnin en yetkili kurumu açıkladı... İşte Kovid-19 aşılarının yeni yan etkisiSon dakika: ABD'nin en yetkili kurumu açıkladı... İşte Kovid-19 aşılarının yeni yan etkisi
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, geliştirdikleri Kovid-19 aşısını etkinlik oranını açıkladı.

Alanında ilk olan bu araştırmaya göre, aşı Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili. Aynı habere göre, bu araştırma kapsamında 200 Delta varyantı vakasını içerdi.

Ancak İsrailli resmi makamlar ise bu konuda bir oran vermek için henüz erken olduğunun altını çizdi.

UĞUR ŞAHİN DE ETKİLİ DEMİŞTİ

DSÖ tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan Delta varyantı konusunda Uğur Şahin'den de dün flaş bir açıklama gelmişti.

BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, 'Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok' demişti.

DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.

Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.

Hindistanİsrailİngiltere

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement