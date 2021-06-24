Lütfü Türkkan'ın korumaları gazeteciyi hastanelik etmişti! Akşener: Ne yapayım şimdi...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Dilovası'nda kaçak çiftliği olduğu ortaya çıkmıştı. Yıkım sırasında görüntü almak isteyen İHA Muhabiri, Türkkan'ın korumaları tarafından öldüresiye dövülmüştü. İYİ Parti Grup Toplantısı'nda bu konuya değinmeyen Akşener, Trabzon'da basın mensuplarının sorusuna da 'pes' dedirten bir yanıt verdi.



'YAPILDI OĞLUM ONLA İLGİLİ AÇIKLAMA!'



İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın korumalarının darp ettiği gazetecinin hatırlatılması üzerine ilk yorumunu yapan Akşener, 'Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede' dedi.



'NE YAPAYIM BEN...'



Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener 'Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi? 'Aferin iyi yaptı mı? diyorsanız 'hayır' öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi? Ne yapayım ben.' diye konuştu.



A HABER'İ HEDEF ALDI



'Elbetteki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbetteki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım.' diyen Akşener, küstahça ifadeler kullanarak A Haber'i hedef aldı, 'A Haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?' dedi.