Köşeye sıkışan Kandil'den teröristlere yeni talimat! İnlerinden çıkamayan PKK kara kara düşünüyor!

Nokta operasyonlarla sözde üst düzey isimlerin etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütünde panik başladı. Kandil, yerlerinin tespit edilmemesi için teröristlere "susun" talimatı verdi.



Aralıksız devam eden Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonları ile örgüte darbe üstüne darbe vuruluyor. MİT, terör örgütünün sözde yöneticilerini nokta atışıyla etkisiz hale getiriyor.



ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI



Irak'ın Kuzeyinde 18 Mayıs'ta Sofi Nurettin, Mahmur'da 6 Haziran'da Selman Bozkır, 11 Haziran'da Hasan Adır, 22 Haziran'da Süleymaniye'de Ulaş Doğan'ın etkisiz hale getirilmesi örgütte büyük paniğe neden oldu.



Kırsal alanda örgüt içi irtibat zayıfladı. Nokta operasyonlarla büyük darbe alan Kandil, teröristlere yeni bir talimat geldi.



KANDİL'DEN 'SUSUN' TALİMATI



Yerlerinin tespit edilmemesi için mağaralardan dışarı çıkamayan teröristlere 'susun' talimatı verildi.



TRT Haber'de yer alan habere göre İstihbarat kaynakları, teröristler arasındaki telsiz konuşmalarının bu talimatla azaldığını belirledi.



Son dönemde örgütün üst düzey yöneticilerine darbe vuruldu.



DURAN KALKAN'DAN HDP'YE EMİR!



Öte yandan TSK'nın başarılı operasyonları ile kaçacak delik arayan PKK'nın tecavüzcüsü Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair planlarını açıkladı.



FİRARİ MAFYA LİDERİ SEDAT PEKER'İN DEDİKLERİNİN ARKASINDA DURDU



Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'Yİ HDP YÖNETEBİLİR"



Küçük kız çocuklarını bile dağa kaçıran HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." iddiasında bulundu.



"KİMLERLE YÖNETİMİ NASIL PAYLAŞACAĞI TARTIŞILMALI"



Ülkede HDP'nin kapatılmasının değil, yönetimi paylaşmasının tartışılmasını isteyen Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." sözlerini sarf etti.



KARAYILAN'DAN İTİRAF



Terörist elebaşlarından Murat Karayılan, Mehmetçiğin yürüttüğü harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.



Metina, Zap ve Avaşin'e yönelik kara harekâtlarının bir konseptin devamı olduğunu, son harekâttan önce yürütülen Pençe-3 harekâtında da Hakurk Vadisinin TSK'nın kontrolüne geçtiğini, bu bölgeye kalıcı askeri üs bölgeleri kurulduğunu anlattı.



"YENİ NESİL TEKNOLOJİYİ İLERİ SEVİYEDE KULLANIYORLAR"



Karayılan, "Yine Haftanin Vadisinde de birçok bölgeyi ele geçirip askeri üs bölgeleri kurup yerleştiler. Adım adım ilerliyorlar. Ancak en kapsamlısı son harekâtlar oldu. Savaş ve keşif uçakları, helikopterler, obüsler, tanklar ve toplarla her türlü yeni nesil teknolojiyi ileri seviyede kullanıyorlar.



"NEREYE GİDERSEM ORAYI ALIRIM' DİYEN BİR DEVLET VAR KARŞIMIZDA"



Askeri taktik ve planlarını bazen yanıltıcı yöntemlerle kullanıyorlar. Çağın bütün tekniğini en üst düzeyde kullanıyorlar. Buna bağlı olarak, "Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var karşımızda. Çok kapalı ve taktiksel bir harekat yürütüyorlar. Zendura, Mervanos ve Avaşin'in de birçok noktasına yerleştiler. Buna karşı artık toplu gruplarla mücadele yerine 2'şer ve 3'er kişilik tim savaşı yürütmek zorunda kalıyoruz.



Yeraltı tünelleriyle mücadele etmek istedik, ancak bu tünellere de havadan karadan harekâtlar yapıldı. Yani sonuç alana kadar bölgeyi terk etmiyorlar" dedi.



SOFİ NURETTİN, MURAT KARAYILAN'IN AKIL HOCASIYDI



TSK ve MİT'in başarılı operasyonuyla terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist 8 Mayıs'ta etkisiz hale getirildi.



Bu operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi.



Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Sofi Nurettin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist.



Terörist Nurettin, Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.



1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlendi.



2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Sofi Nurettin kod adlı terörist bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici terör eylemini yönetti.



2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan'a devrederek bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yürüttü.



SELMAN BOZKIR PKK'NIN MAHMUR SORUMLUSUYDU



PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.



PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü. Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti.



Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.



Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği ve yetiştirdiği belirlendi.



PKK'YA İKİNCİ MAHMUR DARBESİ



Tarihler 11 Haziran'ı gösterdiğinde ise PKK'ya Mahmur'da ikinci darbe vuruldu.



MİT tarafından bir süredir takip edilen KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu Hasan Adır'a operasyon yapıldı.



Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Salih Cizre" kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen nokta operasyonda etkisiz hale getirildi.



Adır'ın faaliyetlerini bir süre önce etkisiz hale getirilen PKK'nın üst düzey yöneticisi ve sözde Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirlendi. Daha önce PKK/KCK'nın Süleymaniye sorumluluğunu yaptığı öğrenilen Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.



MİT'TEN SÜLEYMANİYE'YE OPERASYON



Son olarak geçtiğimiz günlerde MİT, örgüte bir darbe de Süleymaniye'de vurdu.



"Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi. Doğan'ın, Süleymaniye'de Türklere saldırı planladığı belirlendi.



Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan terörist Doğan'ın son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi topladığı belirlendi.



Güvenlik kaynakları bu operasyonun önemine şöyle dikkat çekti: "Örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı, ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de "PKK ile işbirliğinin kesilmesi" yönünde net bir mesaj verildi."



Doğan'ın Tunceli kırsalında pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu eylemlerine katıldığı biliniyor.



SÜLEYMANİYE'NİN ÖNEMİ



Terör örgütü PKK'nın etkili olduğu bilinen Süleymaniye, İran sınırına çok yakın bir noktada. Türkiye sınırına yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki bölge, örgüt için büyük önem taşıyor.