USD (Alış - Satış) : 8,61 - 8,63 EURO (Alış - Satış) : 10,28 - 10,30
 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumaları müdahale etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partisinin grup toplantısı sonrasında soru sormak isteyen bir gazeteci Akşener'in korumaları tarafından engellendi. Gazetecilerin “Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz.” demesi üzerine, Akşener, “Soruya cevap vermeyeceğim.” dedi. Basın mensuplarının tepkisi sonrasında geri dönen Meral Akşener özür diledi..

Güncel / 23 Haziran 2021 Çarşamba 21:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumaları müdahale etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Lütfü Türkkan'ın yeğeni ve adamlarının İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu acımasızca darp etmesine ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler, Akşener'in korumaları tarafından engellendi.

Basın mensupları meslektaşlarına yapılan saldırıyla ilgili tepkilerini Meral Akşener'in konuşması sırasında 1 dakika boyunca Lütfü Türkkan'ı çekerek gösterdi.

AKŞENER: "(LÜTFÜ TÜRKKAN'IN) ÜZERİNE NASIL GİDEBİLİRİM"

TBMM'de İYİ Parti Grup toplantısı öncesi, gazetecilerin saldırıyla ilgili mikrofon uzattığı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'ın "olayın kendisiyle ilgisi olmadığını söylediğini" öne sürerek, "Dolayısıyla bunun üzerine nasıl gidebilirim." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: "SORUNA CEVAP VEREMEYECEĞİM"

O sırada Akşener'in korumaları gazetecilere müdahalede bulundu. Gazetecilerin "Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz." demesi üzerine, Akşener, "Soruya cevap vermeyeceğim." dedi. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener, geri dönmek zorunda kaldı ve özür diledi.

KAMERAMANLAR TEPKİLERİNİ BİR DAKİKA BOYUNCA LÜTFÜ TÜRKKAN'I ÇEKEREK GÖSTERDİ

Meclis'teki kameramanlar da İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yeğeni ve yakınları tarafından öldüresiye dövülmesi nedeniyle, Türkkan'ı sessiz bir eylemle protesto etti.

Kameramanlar, Akşener'in konuşması sırasında, karşısına geçtikleri Lütfü Türkkan'ı bir dakika boyunca sabit şeklde görüntüleyerek tepkilerini dile getirdi.

Lütfü TürkkanMeral Akşener

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement