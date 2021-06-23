CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi önce borçlu çıkardı sonra işinden etti

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir’deki Kent Ekmek büfesini oğlu ile birlikte işleten Yeter Demir, belediyenin ekmek fabrikasından sipariş ettiği ekmeklerin eksik geldiğini ancak faturaya tam ücret yazıldığını söyledi. Hakkını arayınca sözleşmesinin feshedilerek büfeden çıkarıldığını aktaran Demir, "Üzerine bir de borçlandırıldım. Başkan Tunç Soyer beni duysun. Ben kendisini destekleyen biriydim ama yazıklar olsun onlara" diye konuştu.