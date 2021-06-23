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Başkan Erdoğan'dan 'Belediye Başkanları İle Buluşma'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:51
Başkan Erdoğan'dan 'Belediye Başkanları İle Buluşma'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçen sene çevrim içi olarak sizlerle bir araya gelmiştik. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze toplantılarımıza bir süre ara vermek durumunda kaldık.

Salgın şartlarının rahatlamasıyla yeniden siz belediye başkanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Her kademede istişareye önem veren bir kadro olarak inşallah bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum.



SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ, HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN YERİNİ ALAMAZ


Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü arttırdık. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulunmasını, ilgilenilmesini arzu ediyor. Vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. sizlerden hizmet ederken samimiyeti güler yüzü bırakmamanızı istiyorum. Sokaktan, çarşıdan ayağını kesmemelidir. Emek vermeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz.

Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum. İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyecek şekilde adil bir şekilde çalışın. İhaleleri canlı yayınlayın. Sizlerin milletimizin gönlünüze girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de sonucunu etkileyecektir. Sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Halkımızla kapı dışından değil kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Mütevazi olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev.

Ak PartiRecep Tayyip ErdoğanBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

 
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