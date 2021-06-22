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Bu nasıl çocuk kitabı! Pedofili içerikli skandal ifadeler!

Kültür Bakanlığı tarafından onaylı, H. Erol Yıldız adlı bir yazar tarafından yazılan skandal bir çocuk kitabı büyük tepki çekti.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 10:00
Bu nasıl çocuk kitabı! Pedofili içerikli skandal ifadeler!

H. Erol Yıldız adlı bir yazarın Karatay Akademi Yayınlarından çıkan çocuk kitabında skandal ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı.

Skandal üzerine skandal

Sosyal medyada paylaşılan kitabın fotoğraflarında, masalların anlatıldığı kitabın 'Sandık' bölümde pedofili içerikli ifadelerin yer alması büyük tepki çekti.

Skandal ifadelerin yer aldığı çocuk kitabında, baba ile kızının evlenebileceği yönünde mesajların yer alması aşağılık zihniyeti gözler önüne serdi.

'Hocaya sordum' diyerek din adamlarına kara çalındı

Küçücük çocukların okuduğu hikaye kitabından din adamları da iğrenç bir şekilde hedef alınıyor.



Büyük tepki çekti

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından sözde çocuk kitabına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, devletten bu kitabı toplatmasını ve savcılıkların yazar H. Erol Yıldız hakkında harekete geçmesini istedi.

Bu kitabın yayınlanmasına nasıl izin verildi?

Saf zihinlerin kirletilmesine sebep olan bu sözde çocuk kitabına, Kültür Bakanlığı tarafından nasıl onay verildiği ve dağıtımının sağlandığı merak ediliyor.

Savcılığın ve bakanlığın harekete geçmesi bekleniyor

H. Erol Yıldız adlı yazar hakkında, minicik çocukların ahlaksız içeriklerle saf zihinlerini kirletmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma açması bekleniyor. Diğer taraftan Kültür Bakanlığı'ndan bu kitaba onay veren mercilerin incelemeye alınması ve haklarındaki hukuki tahkikat yapması bekleniyor.

Tahkikat

 
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