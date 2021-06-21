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Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı

Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesaptan devlet büyüklerine küfreden eski savcı Özcan Muhammed Gündüz, 6 yıla kadar yargılandığı davanın ikinci duruşmasına da katılmadı.

Yaşam / 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:08
Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz yine duruşmaya katılmadı

Twitter'dan açtığı 'HOHMUSTESARI' 'Sayın Müsteşar' isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret edip küfürler savuran ve HSYK tarafından mesleğin şeref, onur ve itibarını bozması sebebiyle ihraç edilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, 17 günlük karantinaya denk gelen ilk duruşmasına katılmayan Gündüz, dünkü ikinci duruşmaya da katılmadı.

Duruşmada söz alan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, sanık eski savcının kullandığı cep telefonu numarası ile Twitter hesabının eşleşmesine dikkat çekerek, suç işlemekte ısrarlı bir tavır sergilediğini, suç sonrası ise inkar yolunu seçtiğini belirtti. Bütün delillerin toplandığını ifade eden Göktaş, sanık eski savcının lehe hükümler uygulanmaksızın n ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Özcan Muhammed Gündüz'ün sorgu ve savunmasını yapması için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimat yazısının cevabının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi.

İddianamede, Gündüz'ün 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçlarından, 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

 
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