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Son bir haftada aşılamada rekor kırıldı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç kişi aşılandı? İşte son dakika haberinin detayları...

Sağlık / 20 Haziran 2021 Pazar 21:21
Son bir haftada aşılamada rekor kırıldı! İstanbul, İzmir ve Ankara'da kaç kişi aşılandı?

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 19.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 27 milyon 95 bin 368, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 389 bin 894 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 41 milyon 485 bin 262 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SON DURUM

İstanbul'da 5 milyon 216 bin 30'u birinci doz, 2 milyon 355 bin 422'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 571 bin 452 doz aşı yapıldı.

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 277 bin 546, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 200 bin 896, toplam aşı miktarı 3 milyon 478 bin 442 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 830 bin 347'si birinci doz, 981 bin 307'si ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 811 bin 654 doz oldu.

 
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