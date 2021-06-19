CHP'nin temel atma töreni şaşkına çevirdi: 10 başkan 1 kreş

Adana'nın Kozan ilçesinde tek katlı bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanlarının tam kadro katılması ve sanki dev bir proje hayata geçiriliyor havasında tören yapılması şaşkınlık yarattı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan kreşin temel atma töreni önceki gün yapıldı.



Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek tek katlı kreşin temel atma törenine CHP'liler adeta çıkarma yaptı. Törene CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan 8 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı.



Törende, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut ile Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yer aldı.



DEV YATIRIM HAVASI



Kreş için yapılan tören, Türkiye'de şimdiye kadar hayata geçirilen dev yatırım ve projelerin açılışlarını aratmadı. Belediye bandosunun çaldığı müzik ve atılan konfetiler eşliğinde kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.



Küçük bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanlarının çıkarma yapması vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar, "133 bin nüfuslu ilçedeki bir kreşin temel atma törenine CHP'lilerin adeta tam kadro katılması şaka gibi. Görenler de tarihi bir proje ya da dev bir yatırımın açılışını yapıyorlar zanneder" diyerek tepki gösterdi.



BUTONA BASMA YARIŞI VE ÇEŞME AÇILIŞINI HATIRLATTI



Kreş için yapılan görkemli tören, akıllara İstanbul Beşiktaş'ta yapılan bir temel atma töreninde CHP'li vekillerin butona basmak için birbiriyle yarıştığı görüntüleri akıllara getirdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet içerisinde bulunan CHP'li Engin Özkoç ve Engin Altay aynı butona beraber basmış ve o esnada Altay'ın elinin üzerine kendi elini koyan Özkoç, Engin Altay'ın tepki dolu bakışlarıyla karşılaşmıştı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Sultanahmet'te restorasyonu yapılan çeşmenin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yapmıştı. Sözde açılış sosyal medyada alay konusu olmuştu.