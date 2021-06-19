Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na zam eleştirisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya AK Parti İl Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükşehirlerde, yerel yönetimlerin yaptığı su zamlarına dikkat çeken Erdoğan, durumun hiç iç açıcı olmadığını dile getirdi.



Başkşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



3 BELEDİYEYE SU FİYATLARI TEPKİSİ



Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle...



Biz sıradan bir parti değiliz, biz bir davayız. Davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Biz pazara kadar değil mezara kadar beraberiz.



İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.

