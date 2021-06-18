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Mansur Yavaş, Ankara'da kreş vaadini gerçekleştiremedi Adana'da açılışa katıldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız” dedi, 27 ayda 1425 mahalleden sadece 3 mahalleye kreş açtı. Sözünü tutmadı. Adana’da kreş açılışına katıldı! Mansur Yavaş’a tepkiler ise sürüyor.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 18:04
Mansur Yavaş, Ankara'da kreş vaadini gerçekleştiremedi Adana'da açılışa katıldı!

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin: "Kozan'a hayırlı olsun. Seçim öncesinde Ankara'nın her mahallesine bir hatta birden fazla kreş açma sözü vermiştiniz. Ankara'mızın 1421 mahallesi var, 27 ayda açtığınız kreş sayısı 3. Evet, sadece 3. Ha gayret, çoğu gitti azı kaldı!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal: "Sayın Mansur Yavaş, Adana Kozan'da bir kreşin temel atma törenine iştirak etmiş. Ankara'da sel oluyor Sayın Başkan'ı sahada göremiyoruz. İhale iptalini soruyoruz, yine cevap alamıyoruz. Seçim öncesi her mahalleye vaad ettiği kreşleri zaten göremiyoruz. Meğerse Başkan Ankara'da değilmiş" ifadelerini kullandı



ŞAHİN: "HA GAYRET, ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI!"

Siyasiler; Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunmasına rağmen Mansur Yavaş'ın sadece 3 mahallede kreş açmasına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin; Mansur Yavaş'ın Adana Kozan'da kreş açılışına katıldığını hatırlatarak, "Kozan'a hayırlı olsun. Seçim öncesinde Ankara'nın her mahallesine bir hatta birden fazla kreş açma sözü vermiştiniz. Ankara'mızın 1421 mahallesi var, 27 ayda açtığınız kreş sayısı 3. Evet, sadece 3. Ha gayret, çoğu gitti azı kaldı!" ifadelerini kullandı.



ÜNAL: "SEÇİM ÖNCESİ HER MAHALLEYE VAAD ETTİĞİ KREŞLERİ ZATEN GÖREMİYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal da; "Sayın Mansur Yavaş, Adana Kozan'da bir kreşin temel atma törenine iştirak etmiş. Ankara'da sel oluyor Sayın Başkan'ı sahada göremiyoruz. İhale iptalini soruyoruz, yine cevap alamıyoruz. Seçim öncesi her mahalleye vaad ettiği kreşleri zaten göremiyoruz. Meğerse Başkan Ankara'da değilmiş" ifadelerini kullandı.



TÜİK VERİLERİNE GÖRE ANKARA'DA 25 İLÇEDE TOPLAM 1425 MAHALLE BULUNUYOR

*Mansur Yavaş, 4 Şubat 2019 tarihinde "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız. Kadınlar sırf çocuklarına bakacak kimse yok diye işi bırakıyorlar" dedi. TÜİK verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam 1425 mahalle bulunuyor. 3 kreş yapıldı.

Mansur YavaşAk PartiFatih ŞahinMilletvekili

 
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