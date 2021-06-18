Koca duyurdu: Bir günde 1 buçuk milyon doz!

Ülkede aşının orta yaşlara gelmesi ve SGK’ya kayıtlı olanların da aşı olmaya başlamasıyla ülkede günlük aşı verilerinde rekor üstüne rekor geliyor. Dün ülke genelinde 1 milyon 416 bin 795 kişi aşı olurken Bakan Koca, yeni rekorun tazelendiğini duyurarak Tekirdağ’ı işaret etti.







Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler. dedi.





