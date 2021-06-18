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Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada "Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti. Sorunların çözümü için ortak irade var." denildi. Kabil Havaalanı'nın nasıl korunacağı konusuyla ilgili de "Önümüzdeki günlerde görüşmeler sürecek. Müttefikler Türkiye'nin korumasını istiyor" açıklaması yapıldı.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 18:27
Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti!

Kaynaklar, müttefiklerin talebinin Kabil Havalimanı'nın korunmasının Türkiye tarafından sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Bu konuda ABD yönetimi ile çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade edildi. Taliban'ın tutumunun da yakından takip edildiğinin altını çizildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ayrıca Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklara göre, olumlu havada geçen görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi.

BIDEN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke ilişkileri üzerine konuşulacak çok konu olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Türk tarafının iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini gündeme getirdiği, Biden'ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.

 
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