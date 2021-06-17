Türkiye'de bir ilk: Alışveriş merkezi yerinde aşı uygulaması başlattı

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, alışveriş merkezine ‘yerinde aşı' istasyonu kabul edildi. Karar sonrası AVM içerisinde belirlenen alanda bakanlık protokolüne uygun olarak aşılama çalışmaları başlatıldı.



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, konuya ilişkin açıklamasında “AYD çatısı altındaki AVM'ler, Sağlık Müdürlükleri ile görüşerek, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Bakan Fahrettin Koca önderliğinde başlatılan Kovid-19 aşılama kampanyasına lokasyon göstererek her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir” dedi.



“AVM'LERİN AŞILAMA MERKEZLERİ OLARAK DA HALKIMIZA HİZMET VERMELERİNİ ARZU EDİYORUZ”



Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile AVM'nin, aşı istasyonlarından biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Altaş, “Sırada Van ve ardından diğer kentlerde yine Sağlık Müdürlüklerinin izniyle AVM'lerin aşılama merkezleri olarak da halkımıza hizmet vermelerini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Nevzat Yavan ise pandemiye karşı verilen her türlü mücadelede yer aldıklarını anlatarak, “Burada Sağlığınız Esas' uygulamamız doğrultusunda, aşılama sürecine katkı sunma amacıyla, AVM'leri sürece dahil ediyoruz” diye konuştu.



AVM'nin, Gaziantep'teki aşılama istasyonları arasına katıldığına vurgu yapan Yavan, “Sektörümüz için ilk olma özelliğini taşıyan bu uygulama sayesinde AVM'ye gelen Gaziantepliler, aşı istasyonunda aşılarını olabilecek. Sahip olduğumuz emek ve birikimi toplumsal yarar doğrultusunda kullanmaktan mutluluk duyuyoruz. AVM ekiplerimiz ile faaliyet gösterdiğimiz şehirlere değer katma konusundaki çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.



Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli araçlardan biri olan HES kodunda yapılan sahtekarlıklar güvenlik riski oluşturuyor. Özellikle güvenlik görevlilerinin dikkatli olmaması nedeniyle koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişiler başkasına ait HES kodlarıyla kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında, AVM'ler de ve restoranlarda kalabalığa karışıyor. Sahtekarlar bu kodları ya negatif bir tanıdıklarından ya da sosyal medyada HES kodlarını paylaşanlardan buluyor.



Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezi önünde kısıtlama öncesi metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.



Koronavirüse karşı alınan yeni ek tedbirler kapsamında AVM'lere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. AVM'lerde alışveriş yapmak isteyen müşteriler de, HES kodlarını girişte görevlilere göstererek içeri girebiliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı. Uzun kuyrukların oluştuğu AVM girişlerinde HES kodu olmayanlar içeri alınmadı.



Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken 'Efsane Cuma' olarak anılan indirim çılgınlığı uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar korona virüse aldırış etmeden saatlerce kuyrukta bekledi.