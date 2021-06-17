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MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'Kandil'deki gizli ortaklarına seslen' tavsiyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkücülere çağrı yapmasına MHP kanadından tepki geldi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir." dedi.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 10:23
MHP'den Kılıçdaroğlu'na 'Kandil'deki gizli ortaklarına seslen' tavsiyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, ülkücü seçmene seslenerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Söz konusu açıklamalar için Twitter hesabından paylaşım yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmail Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

"YPG'Lİ KARDEŞLERİNE, KANDİL'DEKİ GİZLİ ORTAKLARINA SESLEN"

CHP-HDP ittifakına göndermede bulunan Büyükataman, "Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir." ifadelerini kullandı.

Büyükataman'ın dört başlıkta paylaştığı gönderi şu şekilde:

''Hısım ile konuşurken hısmı, hasım ile konuşurken hasmı haklı gören Kılıçdaroğlu; Nasreddin Hoca’nın "Sen de Haklısın" fıkrasının çağımızdaki örneğidir. YPG’liye de Ülkücüye de mavi boncuk dağıtacak kadar siyasi meşrebi geniş olan Kılıçdaroğlu büyük bir yanılgı içindedir.

Meclis kürsüsünden “Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum.” diyerek siyasi kapkaççılık yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu’na önceki sözlerimizi tekrarlıyoruz: "Ülkücü camia içerisinde seninle kardeş olacak, dağıttığın mavi boncukları kabul edecek bir kişi bile yoktur.

Ülkücülükten geçinenlerle yürüttüğü zillet ortaklığına aldanıp da Ülkücülüğü ağzına almaya kalkışan Kılıçdaroğlu’na tavsiyemiz gizli saklı haberleşmek yerine YPG’li kardeşlerine, Kandil’deki gizli ortaklarına, ABD’li patronlarına seslenmesidir.

Kılıçdaroğlu’nun da kürsüden haykırdığı üzere vatan ve bayrak konusundaki hassasiyetimiz kendisininkiyle kıyas dahi götürmez. Milliyetçi-Ülkücü Hareket,aklı hep Türkiye olan liderinin izindedir. Türkiye’nin düşmanlarını dost edinenler, Ülkücü Hareket’ten uzak dursunlar.''

MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

 
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