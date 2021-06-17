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İspanya'da kan donduran çifte cinayet: İki kızını öldürüp okyanusa attı

İspanya'da 1 ve 6 yaşındaki kızlarını öldürüp okyanusa atan adam, İspanya halkını sokağa döktü.

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 09:22
İspanya'da kan donduran çifte cinayet: İki kızını öldürüp okyanusa attı

İspanya'da aile içi şiddete korkunç bir örnek geldi. Baba, 1 ve 6 yaşlarındaki kızlarını acımasızca öldürüp okyanusa attı. Yetkililer, bu haftanın başında Atlantik Okyanusu'nun bir kilometre derinliğinden 6 yaşındaki Olivia Gimeno'nun cesedini çıkardı.

BİR YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HENÜZ BULUNAMADI
Tenerife açıklarında, babası tarafından öldürüldüğüne inanılan 1 yaşındaki kızın cesedi için okyanusta arama sürüyor. Savcılık, 1 yaşındaki Anna ve 6 yaşındaki kız kardeşi Olivia'nın, babaları Tomas tarafından annelerine 'hayal edilebilecek en büyük acıyı yaşatmak' için öldürüldüklerini iddia ediyor.

Bununla birlikte, mahkeme olaya ilişkin dokuz sayfalık bir soruşturma raporu yayınlandı. Çocukların, 37 yaşındaki babaları Tomas Gimeno'nun tarafından öldürdüğü öne sürüldü.

6 YAŞINDAKİ KIZIN CESEDİ OKYANUSUN 1 KİLOMETRE DERİNİNDE BULUNDU
Gimeno'nun teknesi denizde sürüklenirken bulundu. Anna'nın araba koltuğu da suda yüzerken keşfedildi. Olivia'nın cesedi, 44 gün sonra bir çantada bin metre derinlikte bulundu.

ESKİ EŞİNE TACİZ MESAJLARI ATIYOR
Savcılık, Tomas Gimeno ve kızların annesi Beatriz Zimmermann'ın uzun bir süredir birlikte olduğunu ancak geçen yıl pandemi sırasında ayrıldıklarını belirtti. Çift yeni ilişkilere başlamış olsa da Gimeno, Zimmerman'ı rahatsız etmeye devam etti.

YENİ KIZ ARKADAŞINA NAKİT PARA İLE VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Yeni kız arkadaşına 7 bin 500 dolar nakit para ve bir veda mektubu da bıraktığı belirtildi.

ANNENİN AÇIK MEKTUBU: BİR İNSAN, KENDİ MASUM ÇOCUKLARINI NASIL ÖLDÜREBİLİR?

Çocukların annesi Beatriz Zimmermann, halka açık bir mektup yayınlayarak, “Bu bir insanın yapabileceği en korkunç şey. Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir? Olayı duyduğum anda dünya başıma yıkıldı. Hayatlarını kurtaramamak ruhumu acıtıyor. Keşke o anda orada olup ellerini tutsaydım da birlikte ölebilseydim. Ama bu olamazdı, çünkü Tomas, hayatım boyunca durmadan acı çekmemi istedi.” dedi.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Kız kardeşlerin davası İspanya'yı sarstı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı bir dizi protestoya yol açtı. Cuma günü, Tenerife'de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık bin kişi bir gösteri düzenledi.

İspanya

 
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