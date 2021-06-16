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Polonya'dan NATO ve AB'ye çağrı! 'Türkiye'ye ihtiyacımız var'

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa ve NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ülkesinde bir gazeteye yaptığı açıklamada Rau, "Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır" dedi.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:25
Polonya'dan NATO ve AB'ye çağrı! 'Türkiye'ye ihtiyacımız var'

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Polonya'nın Rzeczpospolita gazetesine verdiği söyleşide Türkiye'nin Avrupa ve NATO için taşıdığı öneme değindi.

'Biden'ın planlanan tek görüşmesi Erdoğan'laydı'

ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Zirvesi için planlanan tek baş başa görüşmesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olduğunu vurgulayan Rau, şunları söyledi:

ABD, Afganistan'dan çekilirken, bu çekilmenin gözetimi Türk ordusu tarafından yapılıyor. Şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye, özgür dünyanın savunması için gerekli bir müttefiktir.

'Türk müttefiklerimize ihtiyacımız var'

Askeri yönetim altında olduğu zamanlarda bile bir NATO üyesi olarak güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe duyulmadı. Bugünkü Türkiye demokratik bir ülke olurken, durum da farklı değildir. NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı vardır.

AfganistanPolonyaRecep Tayyip Erdoğan

 
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