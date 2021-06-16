İBB'den skandal karar: Abdullah Öcalan'a diktatör diyen kitabın tanıtımına engel oldular

Vadi Yayınları, portföyündeki İlk Bahar, Son Diktatör ve Yüzleşerek Barışmak adlı kitapların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya A.Ş. tarafından Metro İstanbul reklam alanlarına alınmadığını açıkladı.



Aytekin Yılmaz'a ait 'Son Diktatör' ve 'Yüzleşerek Barışmak' adlı kitapların İBB tarafından veto yediği belirtilen duyuruda Vadi Yayınları, bu iki kitabın PKK'nın örgüt psikolojisini, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın nasıl bir 'Diktatör' olduğunu ve son 30 yıla mal olan bir meselenin hangi yöntemlerle çözüme kavuşturulabileceğini aktardığını belirtti.



Yayın evi, İBB'den yapılan bilgilendirmede, kitap tanıtımlarına onay verilmeyiş nedeninin 'Diktatör' kelimesinin sakıncalı bulunması olduğunu da ifade etti.



Vadi Yayınları'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:





