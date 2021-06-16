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Dr. Ravza Kavakçı Kan, Akşener'i rezil rüsva etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile birlikte Biden’la görüşmesine tepki göstermişti. AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamalarla Akşener’i adeta rezil rüsva etti.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:04
Dr. Ravza Kavakçı Kan, Akşener'i rezil rüsva etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi sırasında yanında yalnızca Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab'ın olmasına İYİ Parti lideri Meral Akşener tepki göstermişti. Akşener, "Devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için, elçiliklerden ya da dışişleri bakanlığından tutanak tutma mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Görüşmede sayın Kavakçı'nın kızı olduğu söylenen bir hanımefendi var. Orada konuşulduğunun TBMM'ye getirilmesinin imkanı da ortadan kaldırılmış" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun sözlerin üzerine İstanbul AK Parti Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, sosyal medya hesabından, Meral Akşener’e seslendi.

"Ayıptır, yazıktır, günahtır…"

Akşener’in ayrımcı, cinsiyetçi ve gençleri hakir gören ifadelerine üzüldüğünü belirten Kavakçı Kan, “Sayın @meral_aksener’den böylesine ayrımcı, cinsiyetçi ve gençleri hakir gören ifadeler duymak beni gerçekten üzdü. Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki iyi üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış ve de Hacettepe Üniversitesi’nin kıymetli Mütercim Tercümanlık Bölümü hocalarından eğitim almış gencecik ve donanımlı bir insanı, özgeçmişini bile okumadan hedef göstermek size hiç yakışıyor mu Sayın @meral_aksener? Ayrıca, şimdiye kadar hiç sorgulanmayan tercümanlık hususu, söz konusu “genç, kadın ve başörtülü” ve/veya “Merve Kavakcı’nın kızı” olunca mı “sakıncalı”, problemli ve sorgulanır oluyor? Ayıptır, yazıktır, günahtır…” ifadelerini kullandı.

Ak PartiMeral AkşenerMilletvekiliHacettepe

 
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