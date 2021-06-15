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Sağlık Bakanı Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 35 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Koca "35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı" dedi. İstanbul'da 3 milyon 759 bin 715'i birinci doz, 2 milyon 260 bin 338'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 6 milyon 20 bin 53 oldu. Ankara'da toplam 2 milyon 963 bin 102 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 800 bin 98'e, ikinci doz miktarı da 1 milyon 163 bin 4'e yükseldi. İzmir'de ise 1 milyon 432 bin 21'i birinci doz, 948 bin 985'i ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 381 bin 6 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık / 15 Haziran 2021 Salı 12:53
Sağlık Bakanı Koca: 35 milyon doz aşıya ulaştık

Korona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanma süreci başladı. Sağlık kuruluşlarında aşı randevusu alan vatandaşlar saatlerine göre aşılarını oluyor.

35 MİLYONU GEÇTİ

Ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 15 Haziran saat 12.20 itibariyle 35 milyon 2 bin 933'e ulaştı.

İstanbul'da 3 milyon 759 bin 715'i birinci doz, 2 milyon 260 bin 338'i ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 6 milyon 20 bin 53 oldu.

Ankara'da toplam 2 milyon 963 bin 102 doz aşı yapılırken, birinci doz miktarı 1 milyon 800 bin 98'e, ikinci doz miktarı da 1 milyon 163 bin 4'e yükseldi.

İzmir'de ise 1 milyon 432 bin 21'i birinci doz, 948 bin 985'i ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 381 bin 6 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

BAKAN KOCA: HEDEFLEDİĞİMİZDEN DAHA FAZLA AŞI YAPTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "Hedeflediğimizden daha fazla aşı yaptık" demişti.
Bakan Koca, koronavirüse karşı geliştirilen ve planlı şekilde uygulanmaya devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakan Koca, Twitterdan yaptığı açıklamada günlük hedeflerini geçtiklerini belirterek "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

 
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