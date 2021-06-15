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İşte CHP’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! 13 yıl önce AK Parti kapatılsın diyen Kılıçdaroğlu şimdi HDP’ye destek çıkıyor

HDP'nin kapatılma davasına en çok CHP'liler rahatsız olurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl önceki sözleri akıllara geldi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin dava ile ilgili "Savcı gereğini yaptı" derken söz konusu HDP olunca parti kapatmanın uygun olmadığını dile getirdi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 13:21
İşte CHP’nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! 13 yıl önce AK Parti kapatılsın diyen Kılıçdaroğlu şimdi HDP’ye destek çıkıyor

2008'de AK Parti'ye yönelik açılan kapatma davası için 'Savcı görevini yaptı' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığına parti sözcüsü Faik Öztrak da destek verdi.

CHP'DE TUTARSIZLIK GELENEĞİ
AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı bir tutum içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti sözcüsü Faik Öztrak'a hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu AK Parti'ye yönelik açıklan kapatma davası için, 'Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı.' demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu HDP olduğunda ise ağız değiştirerek 'Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Seçimle gelen seçimle gider.' şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığının sorulduğu Öztrak ise 'Genel Başkanımızın da partimizin de görüşünü nettir. Siyasi partileri millet açar millet kapatır.' ifadelerine yer verdi.

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