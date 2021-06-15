BioNTech firmasından koronavirüs aşısı sonrası yeni hedef!

Almanya'da yaşayan ve burada mRNA yöntemi ile dünyanın ilk Covid-19 aşısını geliştirerek pandemi ile savaşta tarihe geçen BioNTech firması ve o firmanın sahipleri olan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Alman basınına yaptıkları açıklamada, yeni hedeflerinin 2023'e kadar kanser ve MS aşısı geliştirmek olduğunu duyurdular.



Kanserle mücadele konusunda kemoterapi, radyasyon tedavisi ve kök hücre nakli gibi tedavi yöntemleri hali hazırda mevcut. Ancak Türeci ve Şahin çifti, bunlara aşının da eklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



HEDEFLENEN TARİH 2023



Bild'e mülakat veren Türeci ve Şahin, kansere karşı bireysel aşı geliştirmek için çalıştıklarını aktardılar. Şimdiden Faz-2 aşamasında olduklarını belirten Şahin, "Aşılarımızın, tedavi standardına kıyasla hastalar için iyileştirme sağlayıp sağlayamayacağına bakıyoruz" şeklinde konuştu.



Önümüzdeki iki yıl içinde çığır açan bulgulara ulaşılabileceğine inanan çift, ilk uygulama için de 2023 yılını işaret etti.



Bu doğrultuda ilerlemeye yıllar önce karar verildi



Türeci de şunları ifade etti:



"Yıllar önce kanser tıbbında iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu fark ettiğimizde şöyle düşündük: Bağışıklık sistemi kilit rolde, bu nedenle bağışıklık tedavisi geliştirmeliyiz. Bunun anlamı da şu: Bağışıklık sisteminin milyonlarca yıllık evrimi boyunca geliştirdiği mekanizmaları virüslere veya bakterilere karşı mücadelede özellikle kanser tedavisi için kullanmak istiyoruz."



Aşı teknolojisinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı kullanılması için araştırmalar yaptıklarını belirten Türeci, daha önceki bir açıklamasında da "mRNA'ya dayanan farklı kanser aşılarımız var. Birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız." demişti.



ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANMIŞTI



Birleşik Krallık ve İskoçya'da ayrı ayrı yapılan araştırmalar dün yayınlanırken, BioNTech aşısının Delta varyantına karşı büyük bir koruma kalkanı oluşturduğu tespit edildi. Özellikle iki doz aşı olmanın hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatma oranını çok ciddi bir şekilde düşürdüğünü de belirlendi.



YÜZDE 96 KORUYOR



Birleşik Krallık'ta 14.000'den fazla Delta vakasını inceleyen uzmanlar iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların hastaneye yatma oranının yüzde 96 oranında azaldığını tespit etti. Öte yandan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıyı olanlarda ise bu oranın yüzde 92 azaldığı kayıtlara geçti.



DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ



Araştırmayı yürüten İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nde görevli direktör Aziz Sheikh, "Aşının Delta varyantına karşı etkisi çok ama çok yüksek" açıklamasını yaptı.



BIONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ VAR MI, NELERDİR?



Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.



Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

