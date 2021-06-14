NATO Zirvesi sona erdi! Yayımlanan bildiride dikkat çeken Türkiye vurgusu!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından bir bildiri yayımlandı.



"TÜRKİYE İÇİN GÜVENLİK TEDBİRLERİ KATKIMIZI ARTIRDIK"



NATO Zirvesi Bildirisinde "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.



DİKKAT ÇEKEN SURİYE MESAJI



Bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



TÜRKİYE KİLİT ROLDE!



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna cevap olarak "Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde." dedi.