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Skolyoz Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz; omurgada meydana gelen oldukça ciddi semptomlara sebep olabilen bir hastalıktır. Omurganın yana doğru eğrilmesini ve kambur bir görüntü oluşmasını sağlar. Tedavi edilmezse…

Sağlık / 13 Haziran 2021 Pazar 11:02
Skolyoz Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz nedir? Sorusunun gündeme gelmesinin ardından uzmanlardan yanıt gecikmedi! Skolyoz; omurganın sırt ve bel bölgelerinin yana doğru eğilmesi anlamına gelmektedir. Tedavi edilmediği durumlarda ciddi problemlere sebebiyet vermektedir. Peki, skolyoz belirtileri nelerdir? Skolyoz neden olur?

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?


Skolyoz hastalığı pek çok kişide görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlar skolyoz belirtileri nelerdir sorusunun sorulması üzerinde skolyoz hastalığının genel belirtilerini açıklamıştır. Başlıca skolyoz belirtileri;

•Omurganın yana doğru eğriliği

•Omurganın yan ve öne doğru eğrilik göstermesi

•Bir omuzun diğer omza göre öne ilerlemesi

•Omuz ve kalçaların simetrisinin bozulması

•İlk eğrinin yanı sıra ikinci bir eğriliğin oluşması

•Sırt ve bel ağrısı gerçekleşmesi

•Yoğun nefes darlığı ve yorgunluk yaşanması

Skolyoz neden olur?

Skolyoz Neden Olur?


Skolyoz neden olur? Sorusu skolyoz hastalığı riskini taşıyan pek çok kişinin sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Skolyoz, pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Günlük yaşamda grülen vakalardan yola çıkarak 9-10 yaşlarında nedeni bilinmeyen idiyopatik skolyozların anne karnındaki etmenler sebebiyle ortaya çıktığı bilinmektedir. Gebelik sırasına geçirilen efeksiyonlar, vitamin eksiklikleri ve şeker hastalığı da skolyoza sebep olabilmektedir.

Skolyoz Tipleri Nelerdir?


Skolyoz tipleri kendi içerisinde 3 gruba ayrılmaktadır. Skolyoz tipleri nelerdir sorusunun cevabını arayanlar için skolyoz tipleri;

•Doğuştan (Konjenital); Omurgadaki gelişim sorunu veya birbirine kaynamış kaburgalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

•Polio (Çocuk felci); Beyin felci ve kas erimesi gibi durumlara bağlı olarak kas felci yaşanması durumunda ortaya çıkmaktadır.

•Nedeni olmayan (İdiyopatik); Düzgün bir omurgada belli bir yaş sonrasında ortaya çıkmaktadır.

Skolyoz Tedavisi Nasıldır?


Skolyoz hastalarının sorduğu  skolyoz tedavisi nasıldır? Sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Skolyoz tedavisi oldukça sabır isteyen ve uzun bir süreç gerektiren tedavilerden birisidir. Tedaviye eğriliğin miktarı, kemik büyümesinin hangi aşamada olduğu ve skolyozun tipine göre karar verilmektedir. Erken teşhisin yapılması durumunda tedavi sürecinde olumlu etkiler görülebilmektedir.

Skolyoz tanısının koyulmasının ve tedavi yönteminin belirlenmesinin ardından tedavi süreci başlatılmaktadır. MR çekilmesinin ardından skolyoz tedavisi sürecinde cerrahi olmayan tedavi ve cerrahi tedavi uygulanabilir. Büyümenin devam edeceği ve eğriliğin 40 derecenin üzerinde olduğu hastalarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olmayan tedavi yöntemi ise erken teşhislerde vida ve çubuklar yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Skolyoz Boyun Ağrısı Yapar mı?


Skolyoz boyun ağrısı yapar mı? sorusunun gündeme gelmesinin ardından alanında uzman doktorlar skolyozun bel, boyun, sırt ağrısı yaptığını belirtmiştir. Kişiden kişiye ve skolyozun seviyesine göre ağrının derecesi artmaktadır.

Skolyoz egzersizleri işe yarar mı?

Skolyoz Egzersizleri İşe Yarar mı?


Skolyoz hastalarının merak ettiği bir diğer konu ise skolyoz egzersizleri işe yarar mı? konusudur. Erişkinlerde skolyoz teşhisi koyulmasının ve tedavi sürecinin başlatılmasının ardından hareketlerin kısıtlanması gerekmemektedir. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen skolyoz egzersizleri belirtilerin önüne geçmeye ve belirtileri azaltmaya yardımcı olmaktadır.
Egzersizler sırt kaslarını güçlendireceği için skolyoz hastalarının hareket kabiliyetlerinin artmasını da sağlayacaktır.

Skolyoz Hastalarının Yapmaması Gerekenler Nelerdir?


•Ağır sporlar yapılmamalı

•İkili mücadele içeren sporlardan uzak durulmalı

•Cep telefonu ve tablet kullanımı azaltılmalı

•Aşırı radyasyondan uzak durulmalı

•Yüzüstü uyunmamalı

•Çok yumuşak yataklar tercih edilmemeli

•Uzun mesafe koşusu yapılmamalı

•Sırt çantası tek omuza asılmamalı

Skolyoz hastalarının yapmaması gerekenler nelerdir?


Skolyoz belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis skolyoz tedavisi sürecinde oldukça önemli bir faktördür.

Tedavi SüreciSkolyoz Hastası

 
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