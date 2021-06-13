Kanal İstanbul'da 5+2'lik formül! Büyük soruna neşter vuracak...



Türkiye'nin çılgın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin 26 haziranda atılması için gün sayılmaya devam edilirken, kanala deşarjı yapılacak atık suların arıtılacağı tesislerde de karar kılındı. Buna göre mevcut durumda Küçükçekmece ve Avcılar bölgesinden gelen atıksu hatlarının kollektörlerle toplanarak getirildiği Kanal İstanbul'un başlangıç bölgesinde bulunan Küçükçekmece Arıtma Tesisi'nin deniz kazısı sahasında kalması nedeniyle yeni atık su arıtma tesisleri yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin atılması için gün sayılmaya devam edilirken, daha önce hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu kapsamında da çevresel konuların çalışmalarına devam ediliyor.



ATIKSU SORUNUNA NEŞTER VURACAK



İstanbul'un ve Kanal İstanbul kapsamında ortaya çıkacak yeni atık suların arıtılması için her türlü plan hazırlanırken, bu kapsamda yeni tesislerde belirlendi. Buna göre mevcut ve yeni planlanan atıksu hatlarının ve tünellerinin en yoğun olarak bulunduğu bölge Kanal İstanbul proje güzergahının Altınşehir-Sazlıdere bölgesi olarak yer alıyor. Yakın bölgelerden toplayıcı hatlar ve tüneller ile gelen bütün atıksu şebekesi mevcut O-3 (TEM) Otoyolu ile Kanal İstanbul güzergahının kesiştiği bölgenin kuzey batısında toplanıyor. Kanal İstanbul Projesi sebebiyle doğudan batıya geçemeyecek olan bütün toplayıcı hatların ve batıda kalan hatların yeni atık su arıtma tesislerinde arıtılması ve deşarj yönetmeliklerine uygun olarak Kanal İstanbul'a deşarj edilmesi sağlanacak.



5 YENİ TESİS YAPILACAK



Mevcut durumda Küçükçekmece ve Avcılar bölgesinden gelen atıksu hatları kollektörlerle toplanarak Kanal İstanbul'un başlangıç bölgesinde bulunan Küçükçekmece Arıtma Tesisine getiriliyor. Sonrasında derin deniz deşarjı ile alıcı ortama bırakılan bu hattın büyük bölümü yapılacak deniz kazısı sahasında kalacak. Bu nedenle deşarj noktasına gelen hatların kazı sahasına ulaşmadan önce yeni yapılacak atık su arıtma tesislerine deşarjının sağlanması için yeni deşarj hatları planlandı.



Buan göre Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 5 adet atık su arıtma tesisi yapılacak. Bunlardan 4'ü kanal projesinden sonra öngörülen kullanımlar için, biri ise kanal projesinden sonra Küçükçekmece Atık Su Arıtma Tesisine deşarjı sağlanamayan atık suların arıtımı için planlandı.





2 TESİS İHTİYAÇ HALİNDE YAPILACAK



Ayrıca kapasitesi artırılacak mevcut Ataköy ve Ambarlı Atıksu Arıtma Tesislerine de arıtma için atıksular yönlendirilecek. Projenin uygulama aşamasında mevcut irili ufaklı atıksu hatlarının bu yeni hatlara deşarjı için yeni atıksu şebeke planlanması çalışmaları da gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda kanalın kuzey bölgesinde ilerleyen dönemde ihtiyaç olması durumunda da 2 adet daha atık su arıtma tesisi planlandı.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut yer altı suyu kalitesini açılacak gözlem kuyularıyla izleyecek. Bu analizler aylık periyotlar halinde yapılacak.