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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde sahte imza skandalı! Ölümcül ihmali örtbas ettiler...

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nin 4 işçinin öldüğü fabrika yangınındaki denetim ihmalini örtmek için sahte imza ile geçmişe yönelik sahte evrak ürettiği ortaya çıktı.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 09:04
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde sahte imza skandalı! Ölümcül ihmali örtbas ettiler...

Büyükçekmece Belediyesi sahte evrak skandalıyla çalkalanıyor. Her şey, Hadımköy'de ruhsatsız bir tekstil fabrikasında 2019'da çıkan yangınla başladı. Yangında 4 yabancı işçi can verdi. Soruşturmada fabrika sahibi Abdül Gürgen tutuklandı. Hakkında 20 yıl hapis istendi.

İddiaya göre; fabrikada belediyenin denetim ihmali vardı. Belediye, soruşturmadan sıyrılmak için iş insanının eşi Yonca Gürgen'i yönlendirdi. Kadın, olacaklardan habersiz cezaevindeki eşinden vekâletname aldı. O evrakı da belediyeye verdi. Ancak evrak, belediyede geçmişe dönük sahte belgeye dönüştü.

Yonca Gürgen, 'Yangından sonra fabrikadaki işleri halledebilmek için cezaevindeki eşimden vekalet alarak belediyeye yazılı bir talepte bulunmuştum. O belgedeki imzamı taklit ederek geçmişe dönük sahte evrak hazırlamışlar ama benim o tarihte imza yetkim bile yoktu' dedi.

SAHTECİLİK YAPTILAR

İddiaya göre; Yonca Gürgen, yangında zarar görmeyen belgeleri toplayabilmek üzere fabrikadaki mührün açılması için 26 Haziran 2019'da notere giderek eşinden vekalet aldı ve Büyükçekmece Belediyesi'ne başvurdu. Gürgen mührün açılması yönünde talepte bulunduğu ve altına imzasını attığı belgeyi 28 Haziran 2019'da Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne teslim etti.



Gürgen'in imzasının bulunduğu belgeyi alan Büyükçekmece Belediyesi yetkilileri, Gürgen'in imzasını taklit ederek geçmişe dönük sahte evrak hazırladı. İddiaya göre yetkililer ilk olarak; 22 Nisan 2019'da (yangından bir ay önce) bahse konu imalathanenin mühürlenmiş olduğunu belirten bir belge hazırladı, altına da taklit yoluyla Gürgen'in imzasını yerleştirdi. Daha sonra da bu belgeyi, olayın yargılanmasının yapıldığı mahkemeye gönderdiler.

Duruşma sırasında söz konusu belgeyle karşılaşan Yonca Gürgen ise gördüklerine inanamadı. İmzanın kendisine ait olmadığını iddia eden Gürgen, belgenin incelenmesini istedi. Mahkeme kararıyla kriminolojiye gönderilen belge bilirkişi tarafından incelendi, imzanın orijinal olmadığı ortaya çıktı. Gürgen, belediye eliyle gerçekleştirilen dolandırıcılığın ardından suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ

Yangının meydana geldiği gün olay yerinde açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 'Yangın önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle ruhsat verilmemiş ve işyeri mühürlenmiş' ifadelerini kullanmıştı. Yalan söylediği bilirkişi raporuyla tescillenen Akgün'ün şimdi ne söyleyeceği ise merak konusu.

Hasan Akgün

 
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